Attendu au PSG par Mbappé, il explose les records

Thomas Bourseau

Alors que le mercato estival approche à grands pas, le PSG garderait un oeil avisé sur Harry Kane afin de combler Kylian Mbappé dans l’attente d’un attaquant. En Angleterre, Kane explose des records. De quoi faire saliver Mbappé.

Kylian Mbappé pourrait voir débarquer un attaquant de classe mondiale à l’intersaison au PSG. Le projet du club de la capitale semble d’être de démanteler la MNM, trio offensif composé de Mbappé, de Neymar et de Lionel Messi. Le départ de Messi semble déjà être entériné lorsque le PSG travaillerait sur celui de Neymar comme Foot Mercato l’a confirmé vendredi. De quoi permettre si tout se passe comme le PSG le souhaite, de repartir sur de nouvelles bases avec potentiellement la venue d’un attaquant de pointe autour duquel Kylian Mbappé pourra tourner.

Mbappé l'attend au PSG, c'est déjà terminé https://t.co/zu0z8LIAsZ pic.twitter.com/QT2Gai4DKv — le10sport (@le10sport) May 6, 2023

Harry Kane, tête d’or

Pour la suite, il semblerait que le PSG fasse d’Harry Kane sa grande priorité selon Le Parisien dans ce secteur de jeu. Le contrat de l’Anglais arrivera à expiration en juin 2024 à Tottenham. Chez les Spurs , Kane a explosé un record ce samedi. Grâce à sa 10ème réalisation de la tête cette saison en Premier League, il devient le joueur ayant marqué le plus de buts de cette manière sur une seule et même saison. Devant les 9 buts de Duncan Ferguson en 1997-1998 ou encore les 8 buts de Roque Santa Cruz (2007-2008) pour ne citer qu’eux. Cependant, la vraie milestone réside ailleurs.

Kane dépasse la légende Rooney, Shearer dans son viseur

Ces dernières semaines, en dépassant Jimmy Greaves, Harry Kane devenait le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham. Et ce samedi, après avoir trouvé le chemin des filets pour la 209ème en 317 matchs de Premier League, Harry Kane fait donc mieux que Wayne Rooney, légende de Manchester United, qui avait marqué 208 buts en 491 rencontres de PL. Devant Harry Kane, il n’y a plus qu’Alan Shearer et ses 260 buts inscrits en Premier League. Harry Kane est donc dans une forme époustouflante, reste à savoir s’il quittera Tottenham cet été pour cette fois-ci faire les beaux jours du PSG et le bonheur de Mbappé.