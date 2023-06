Benzema veut claquer la porte, le Real Madrid contre-attaque

Jean de Teyssière

Face aux velléités de départ de Karim Benzema, le Real Madrid ne compte pas laisser partir son attaquant si facilement. Il faut dire que l'Arabie Saoudite a fait une offre XXL à KB9, estimée à 200M€ nets sur deux ans. Le natif de Lyon serait tenté par l'aventure saoudienne et aurait même un pied et demi dans le pays selon la presse espagnole. Mais Carlo Ancelotti s'opposerait farouchement à son départ.

L'avenir de Karim Benzema n'est pas encore scellé mais l'aventure commune entre lui et le Real Madrid pourrait se terminer en clash. Etant proche d'accepter l'offre XXL venant d'Arabie Saoudite, le départ du buteur français ne plairait pas du tout à Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien des Merengues.

Le Real dépouillé par l'Arabie Saoudite

En plus de Karim Benzema, selon Sports Zone , l'Arabie Saoudite et le club de Al-Hittihad feraient le forcing pour convaincre Luka Modric de quitter le Real Madrid. Le prodige de 37 ans, en fin de contrat en juin 2023 n'a toujours pas prolongé avec la Maison Blanche et Carlo Ancelotti ne serait pas contre un départ de son milieu croate.

Ancelotti ne veut pas que Benzema parte