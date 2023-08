Benzema lâche le Real Madrid, Mbappé est attendu en urgence

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le Real Madrid a vu filer Karim Benzema. Bien qu’il disposait de la possibilité de prolonger son contrat d’une saison, l’ancien Lyonnais a finalement rejoint le championnat saoudien. Un départ qui laisse un immense vide au sein du club merengue qui pourrait être compensé par Kylian Mbappé comme l’espère Pedrag Mijatovic.

«Le départ de Benzema sera remarqué»

« En ce moment, les ballons ne rentrent pas comme nous le voudrions, mais cela signifie que, peut-être, lorsque les compétitions commenceront, ils rentreront tous. Madrid a une bonne équipe, il lui manque peut-être le "9" typique, mais je pense qu'avec le changement de position de Rodrygo en avant-centre, le Real Madrid ne devrait pas s'inquiéter. Dans une année de transition comme celle-ci, le club doit rester calme. Le départ de Benzema sera remarqué parce que je vois déjà que personne ne vient, mais si Mbappé vient, ce sera une chose très positive pour le Real Madrid. Nous devons penser à commencer la saison sans Mbappé, car on ne sait jamais ce qui va se passer, le mois d'août va être très long à cet égard », confie l’ancien attaquant de la Casa Blanca avant de poursuivre.

«Nous n'avons plus un "9" comme Benzema»