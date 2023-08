Mercato : Le Qatar veut passer du cash au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme d’autres éléments indésirables ciblés par Luis Campos en tout début de mercato estival, Abdou Diallo est invité à se trouver un nouveau point de chute dans les semaines à venir. Et il semblerait qu’un club qatari soit disposé à relancer le défenseur sénégalais, et à libérer le PSG d’un fardeau financier.

Récemment interrogé dans les colonnes du Parisien , Abdou Diallo (27 ans) évoquait la probabilité d’un départ du PSG cet été, d’autant qu’il n’a plus qu’un an de contrat : « J’aurai des discussions avec le club, et on verra ce qui se passera. En tant que joueur de foot, on sait que cela peut se produire. Je ne suis pas là pour dire si c’est bien ou mal (…) Pour être honnête, il est possible que je parte. Ce sont des discussions qu’on aura rapidement. Une fois la décision prise, il faudra agir en conséquence », indiquait le défenseur sénégalais.

Diallo a la cote

Comme l’a révélé RMC Sport, Abdou Diallo dispose d’ailleurs de pistes concrètes sur le marché des transferts européen puisque le Bétis Séville et Naples surveillent sa situation au PSG de très près. Mais une destination plus exotique s’offre également à l’ancien défenseur du Borussia Dortmund…

Le Qatar favori dans le dossier