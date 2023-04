Benzema bientôt rejoint par un cadre de Deschamps ? La réponse

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une Coupe du monde catastrophique où il n’aura joué qu’une seule rencontre, Benjamin Pavard a repris confiance sous le maillot du Bayern Munich. Mais pour le moment, son avenir au sein du club allemand est toujours incertain et les prétendants s’accumulent. Manchester United, Manchester City mais aussi le Real Madrid sont candidats pour attirer l’international français.

Benjamin Pavard revit depuis le dernier rassemblement de l’équipe de France. Même s’il a toujours été un joueur important au Bayern Munich, l’international français a forcément été fragilisé par la Coupe du monde au Qatar. Après son match manqué contre l’Australie, Benjamin Pavard n’a plus joué du Mondial, dépassé par Jules Koundé et même Axel Disasi dans la hiérarchie. Relancé contre l’Irlande, Pavard a inscrit le seul but de la rencontre.

«Il n'y a pas de discussion avec le club»

Une excellente manière de reprendre confiance, surtout dans une période où son avenir est assez flou. Même si Benjamin Pavard est régulièrement titulaire au Bayern Munich, il n’a plus qu’un an et deux mois de contrat. « Il n'y a pas de discussion avec le club actuellement. On est concentré sur les objectifs. Je ne me pose pas de questions, j'essaie de jouer mon football, d'être le plus performant possible et de gagner les trophées qui vont arriver. On verra cet été », expliquait Pavard au micro de Téléfoot .

Zidane - Mourinho : Bras de fer musclé entre le PSG et le Qatar https://t.co/fecnlkxQ4l pic.twitter.com/X3IFdHflUX — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Le Real Madrid est sur le coup, les deux Manchester aussi