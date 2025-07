Barcola - PSG : C’est terminé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première saison durant laquelle il s'est révélé au PSG, Bradley Barcola a confirmé pour son deuxième exercice sous les ordres de Luis Enrique. Sans surprise, les prestations de l'ancien ailier de l'OL ne laissent donc personne indifférent sur le mercato et le Bayern Munich aurait notamment décidé de tenter sa chance. Toutefois, aucun transfert n'est envisagé par Barcola qui ne bougera pas cet été.

Recruté pour environ 50M€ en 2023, Bradley Barcola avait réalisé une excellente première saison au PSG. Et après le départ de Kylian Mbappé, il a pris une nouvelle dimension. Impressionnant en début de saison, l'ancien ailier de l'OL s'est imposé comme le leader de l'attaque parisienne avant de se faire plus discret notamment face à la concurrence Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

Barcola ne quittera pas le PSG cet été Cela ne l'a toutefois pas empêché de réaliser une très belle saison ponctuée par 21 buts et 21 passes décisives. Des prestations qui attirent le regard des plus grands clubs européens, à commencer par le Bayern Munich, qui cherche un ailier percutant et déstabilisant. Mais selon les informations de L'EQUIPE, ce dossier est déjà terminé. « Il n’y pas un monde, aujourd’hui, où l’attaquant quitterait le PSG cet été », écrit même le quotidien.