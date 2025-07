Un attaquant au PSG, c’est brûlant !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison du PSG étant enfin terminée, la direction du club de la capitale peut se tourner plus concrètement sur le prochain exercice. C'est donc à Luis Campos d'entrer en scène pour façonner le futur effectif de Luis Enrique. Mais le conseiller sportif du PSG doit également gérer le cas des joueurs déjà présent, à commencer par Bradley Barcola. Le dossier le brûlant parmi ceux des attaquants parisiens.

Barcola, dossier brûlant !

C'est le cas de Bradley Barcola. Selon L'EQUIPE, il s'agit même du dossier le plus brûlant parmi les attaquants du PSG. Et pour cause, recruté pour environ 50M€ en provenance de l'OL en 2023, l'ailier a toujours le même contrat, à savoir celui d'un joueur prometteur. Mais Barcola a largement confirmé puisqu'il sort d'une excellente saison avec 21 buts et 21 passes décisives malgré l'énorme concurrence incarnée par Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué.