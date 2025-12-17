Bagarre avec Rabiot : L’annonce inattendue de l’OM !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des piliers de l’équipe et auteur d’une excellente première saison, Adrien Rabiot a quitté l’Olympique de Marseille dans l’un des gros rebondissements de l’été. Le club phocéen a en effet décidé de le placer sur la liste des transferts, avec le milieu de terrain qui est finalement parti pour rejoindre l’AC Milan.

C’est une affaire qui ne semble pas vraiment fait d’heureux. L’OM s’est privé d’un joueur majeur avec le départ d’Adrien Rabiot, qui pour le moment ne réalise pas une grande première partie de saison à l’AC Milan. Pourtant, cette décision pourrait bien tout changer...

L’OM ne veut pas se priver de Højbjerg Car La Gazzetta dello Sport a relancé les spéculations autour de Pierre-Emile Højbjerg, qui serait dans le viseur de la Juventus. Certains en Italie parlent même d’une offre de 20M€ en préparation, avec l’OM qui ne semble toutefois pas disposé à vendre l’international danois pour le moment.