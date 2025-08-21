Bagarre à l’OM : Un autre coupable après Rabiot ?

Axel Cornic

La fin du mercato approche à grands pas et tout le monde ne parle que de l’avenir d’Adrien Rabiot. Considéré comme l’un des leaders de l’équipe, l’international français a été placé sur la liste des transferts après une altercation avec son coéquipier Jonathan Rowe, survenue en marge de la défaite face au Stade Renais lors de la 1ere journée de Ligue 1 (0-1).

Tout a basculé en seulement quelques jours. Meilleur joueur de la saison dernière et cadre du projet avec Mason Greenwood, Adrien Rabiot pourrait bien avoir joué son dernier match avec l’OM. Après la défaite face au Stade Rennais, une vive altercation aurait éclaté dans le vestiaire entre l’international français et son coéquipier Jonathan Rowe, qui ont tous les deux placés sur la liste des transferts, comme l'a officialisé l'OM par le biais d'un communiqué.

« Jamais on n'avait vu une telle chose dans un vestiaire » Ce mercredi, le président de l’OM a décidé de prendre la parole, pour expliquer cette décision forte. « Roberto De Zerbi entraîne depuis 13 ans, Medhi Benatia est dans le football de haut niveau depuis qu'il a 22 ans, moi j'ai commencé dans le football professionnel il y a 20 ans » a déclaré Pablo Longoria, auprès de l’AFP. « Je crois qu'on a assez d'expérience tous les trois pour dire que jamais on n'avait vu une telle chose dans un vestiaire ».