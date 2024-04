Avant Mbappé, le Real Madrid va rater un transfert à 100M€

Jean de Teyssière

Le Real Madrid devrait être très actif cet été sur le marché des transferts. Le club espagnol espère déjà enregistrer le plus tôt possible la venue de Kylian Mbappé mais pourrait aussi réussir à convaincre le Bayern Munich de leur vendre Alphonso Davies. Au Bayer Lerverkusen entraîné par l'ancien madrilène Xabi Alonso, la pépite Floriant Wirtz attise les convoitises mais devrait finalement rester en Allemagne la saison prochaine...

Cette saison, le Bayer Leverkusen impressionne. L'équipe entraînée par Xabi Alonso n'a toujours pas perdu cette saison, toutes compétitions confondues. Un sacré exploit, permis par l'éclosion de plusieurs jeunes talents, comme Florian Wirtz. L'international allemand de 20 ans a déjà inscrit 12 buts et délivré 19 passes décisives et serait dans le viseur de plusieurs clubs, dont le Real Madrid.

Xabi Alonso annonce qu'il reste au Bayer Leverkusen

Le Bayer Leverkusen doit aussi sa saison exceptionnelle à son entraîneur Xabi Alonso. L'ancien joueur de Liverpool, du Real Madrid ou encore du Bayern Munich était envoyé un peu partout en Europe. Mais la semaine dernière, il a annoncé son désir de continuer à entraîner le Bayer Leverkusen la saison prochaine. Une annonce qui devrait avoir un impact important sur ses joueurs.

Le destin de Wirtz lié à celui de son entraîneur