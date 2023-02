«Aucun problème», tout est clair pour la prochaine recrue du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur

Déjà d’accord avec le PSG pour l’été prochain alors qu’il arrive en fin de contrat à l’Inter Milan, Milan Skriniar aurait pu débarquer dans la capital dès ce mois de janvier. Son transfert ne s’est pas fait, et en attendant de le voir partir libre en fin de saison pour le PSG, son entraîneur a tenu à mettre les choses au clair au sujet de Skriniar.

Alors qu’il faisait déjà office de priorité l’été dernier, Milan Skriniar sera bel et bien un joueur du PSG à partir de juillet 2023. Le défenseur central slovaque de 27 ans, qui arrive au terme de son contrat avec l’Inter Milan, a déjà bouclé son départ libre en direction du Parc des Princes l’été prochain et sera donc le premier coup du mercato estival pour le PSG.

Transfert raté, une vidéo pour se moquer du PSG https://t.co/8qE34rKp1f pic.twitter.com/vncZQBUmas — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

Une situation spéciale à l’Inter

Et même s’il a été question d’un possible transfert dès le mois de janvier, le PSG n’était pas en mesure de s’aligner sur les 20M€ réclamés par l’Inter Milan et devra donc patienter jusqu’en fin de saison pour accueillir Milan Skriniar. En attendant son départ dans six mois, ce dernier peut donc s’attendre à vivre une situation forcément spéciale…

« Je l’utiliserai »