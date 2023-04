Aucun doute pour la prochaine grosse recrue du PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato estival revêt d'une importance particulière pour le PSG, et plus spécialement pour Luis Campos. Chargé du recrutement parisien depuis l'année dernière, le Portugais a essuyé de nombreux échecs et reste très critiqué par les supporters. Mais en coulisses, le dirigeant travaillerait sur plusieurs dossiers, certains de grande envergure.

Luis Campos ne va pas devoir chômer cet été. Le conseiller sportif du PSG aura pour mission de rebâtir une équipe, qui sombre en cette fin de saison. Les lacunes sont multiples et les chantiers devraient être nombreux lors du prochain mercato estival. Et aucune ligne ne sera épargnée.

Il crie au scandale pour Mbappé et le PSG https://t.co/BEdgokuwxn pic.twitter.com/WReYDuf0O8 — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

Luis Campos veut frapper fort

Comme l'avait annoncé L'Equipe , Luis Campos envisagerait de renforcer tout les secteurs, que ce soit la défense centrale, l'attaque ou le milieu de terrain. Pour densifier l'entrejeu, le Portugais pense à l'une de ses anciennes pépites à l'AS Monaco : Bernardo Silva.

Bernardo Silva, c'est confirmé