Aubameyang à l’OM : La coup de pression en direct !

Alors qu’il est question d’un retour imminent de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM cet été, Walid Acherchour a évoqué cette piste mardi soir en direct dans l’After Foot, sur RMC Sport. Et le chroniqueur, qui estime que le buteur gabonais peut encore apporter sportivement à l’OM, a néanmoins mis la pression sur certains aspects de ce transfert, et notamment financier.

« S’il revient avec le même salaire de 700 000€… »

En direct dans l’After Foot sur RMC Sport mardi soir, Walid Acherchour a évoqué ce possible retour d’Aubameyang à l’OM, et pèse le pour et le contre : « S’il revient dans ces conditions où il veut aider et rendre des services à l’OM avec une équipe qui va jouer tous les 3 jours, avec des matchs de rotation, un Gouiri qui va aller à la CAN, un salaire bien moindre qui était le sien lors de son premier passage, pour moi ça a tout de la bonne idée. Maintenant, s’il vient dans un rôle où je veux jouer absolument tout jouer et avec le même salaire, 700 000€ par mois, là, je dis non pour son âge, pour son niveau qui peut décliner », explique Acherchour.