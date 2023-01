Au fond du trou, l’OL prépare une grosse annonce

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En quête de renforts cet hiver, l’OL s’intéresse à Joao Gomes, le milieu de terrain de Flamengo. Également pisté par Wolverhampton, le jeune brésilien était proche du club anglais, mais Lyon a relancé ce dossier. A présent, Flamengo le laissera partir à l’OL si jamais les Wolves n’offrent pas plus que les Gones.

L’OL va se bouger rapidement sur le mercato. 8ème de Ligue 1, Lyon vit une saison catastrophique et doit absolument réagir s’il veut espérer décrocher au minimum une qualification en Ligue Europa Conférence. A 17 points du podium, l’OL a, sauf remontée historique, dit adieu à un retour en Ligue des Champions. En attendant, les deux autres Coupe d’Europe sont encore accessibles et le mercato pourrait aider l’OL à atteindre cet objectif.

L’OL y croit pour Joao Gomes

Au milieu, Lyon a ciblé Joao Gomes. La pépite brésilienne de Flamengo était en contacts avancés avec Wolverhampton, tout était quasiment bouclé avec le club anglais. Mais l’OL est entré dans ce dossier et la donne a totalement changé. A ce jour, selon les informations de Foot Mercato , si les Wolves n’offrent pas plus que l’OL, Flamengo le laissera partir à Lyon. Tout tient donc à la future offre (ou pas) de Wolverhampton.

Laurent Blanc est déjà fan