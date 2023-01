EXCLU - Mercato : Strasbourg chasse une pépite du National

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Selon nos informations, le Racing Club de Strasbourg a craqué pour un milieu de terrain de 21 ans évoluant en National. Il s’agit de Neil El Aynaoui, qui évolue sous les couleurs de l’AS Nancy Lorraine.

Bastion du football français, l’AS Nancy Lorraine vit un cauchemar depuis plusieurs saisons. Après la relégation en Ligue 2 de 2017, le club s’enfonce et évolue désormais en National, à la lutte pour ne pas descendre. Triste destin pour une écurie qui a connu les joies de l’élite et quelques épopées inoubliables comme la saison 2007-2008, avec une quatrième place en Ligue 1. Mais dans les nuages sombres du moment, une éclaircie apparait et porte le nom de Neil El Aynaoui.

Pur produit de l’ASNL

Pur produit du club, Neil El Aynaoui est aussi un pur produit de la région puisqu’il est né à Nancy. A 21 ans, ce milieu de terrain incarne l’avenir de l’ASNL mais malheureusement, au regard de son talent, il ne fera pas long feu en National… Selon nos sources, plusieurs clubs français et étrangers sont venus l’observer à plusieurs reprises cette saison. Et en France, Strasbourg s’active pour le signer. Pour cet hiver ou l’été prochain, le dossier El Aynaoui est en très bonne place sur les tablettes du Racing…