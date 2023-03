Attendu au PSG, il rend fou son club

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une magnifique saison avec le PSV Eindhoven, Xavi Simons dispose du clause lui permettant de retourner au PSG pour environ 12M€. Une somme bien inférieure à la valeur actuelle de l’international néerlandais comme le souligne Marcel Brands, directeur général du PSV Eindhoven.

En fin de contrat avec le PSG l’été dernier, Xavi Simons a file au PSV Eindhoven afin d’obtenir plus de temps de jeu. Titulaire indiscutable, il réalise une magnifique saison en Eredivisie, au point d’avoir été convoqué pour la Coupe du monde. Des prestations qui suscitent les convoitises, à commencer par celle du PSG qui possède une clause de rachat estimée à 12M€. Ce qui ne fait pas les affaires du PSV Eindhoven comme le souligne Marcel Brands.

La clause de Xavi Simons embarrasse le PSV

« Pendant longtemps, il a semblé qu’il ne serait que prêté. Son contrat arrivait à expiration et nous nous sommes toujours engagés à le sécuriser définitivement. Cette clause a été créée avec l’idée : j’ai aussi fait une partie de ma formation là-bas et je ne veux pas fermer cette porte définitivement », explique le directeur général du PSV Eindhoven pour l’émission The Friday Move sur BNR Radio .

«Xavi Simons aimerait jouer en Premier League»