ASSE : Il annonce un coup de théâtre imminent

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En place sur le banc de l'ASSE depuis juillet 2022, Laurent Batlles est, aujourd'hui, sur un siège éjectable. La mauvaise saison réalisée par son équipe a fragilisé sa position à la tête des Verts. Une nouvelle défaite face à Caen pourrait précipiter son départ. Un départ qui, pour Manu Lonjon, ne fait plus le moindre doute.

L'ASSE a perdu toute la confiance emmagasinée à la fin de la saison dernière. Son début d'exercice est loin d'être satisfaisant, surtout pour une équipe qui vise la montée en Ligue 1. Après cinq journées, les Verts comptent cinq points et pointent à la 15ème place au classement. Un bilan, qui fragilise forcément Laurent Batlles, à la tête de l'ASSE depuis juillet 2022. L'ancien coach de l'ESTAC est toujours en place. Mais pour Manu Lonjon, ses jours à la tête de la formation sont comptés.

Il a vécu un calvaire à l’ASSE, il raconte https://t.co/2lsndobDRl pic.twitter.com/AORBqJsIEd — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

« Ce n'est qu'une question de temps pour Batlles »

« Je pense sincèrement que comme Laurent Blanc, ce n'est qu'une question de temps pour Batlles. Je ne le vois pas être le mec qui relancera Saint-Étienne. Je lis, on a eu beaucoup de changements depuis l'année dernière ? Ce n'est pas vrai ! Ton effectif, c'est quasiment le même, ton système, c'est le même et ton coach, c'est le même. Alors pourquoi tu as besoin de temps ? » a déclaré le journaliste lors d'un entretien accordé à Peuple Vert.

Un match décisif face à Caen ?