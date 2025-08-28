Arabie Saoudite - PSG : L’annonce qui relance le mercato ?

Axel Cornic

Remplacé par Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma n’a plus sa place au Paris Saint-Germain et doit absolument trouver un nouveau club avant la fin du mercato. Les options ne sont toutefois pas très nombreuses, même si l’international italien semble beaucoup plaire à Manchester City.

On ne sait toujours pas ou jouera Gianluigi Donnarumma cette saison. Ce qui semble certain, c’est que ce ne sera pas au PSG. Quatre ans après son arrivée, le club parisien a décidé de ne plus miser sur l’international italien, qui a déjà été remplacé. Au cours de ce mercato, Lucas Chevalier est en effet venu du LOSC pour devenir le nouveau titulaire dans les cages.

Donnarumma à la place d’Ederson Tout le monde se demande quelle sera l’issue de ce feuilleton, mais quelques indices ont été lâchés en Premier League. Car Donnarumma pourrait notamment rebondir à Manchester City, où la place pourrait se libérer avec le départ d’Ederson. Lui aussi n’aurait plus la confiance de ses dirigeants et Pep Guardiola voudrait donc miser sur le joueur du PSG.