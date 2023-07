Après un champion du monde, le PSG se lance dans une nouvelle folie

Thomas Bourseau

Avant la clôture du mercato, le PSG devrait recruter un gardien numéro 2. En plus d’Hugo Lloris qui serait suivi par les dirigeants selon la presse britannique, David de Gea aurait été approché par Luis Campos.

Le mercato du PSG est déjà bien avancé, en attestent les six recrues d’ores et déjà arrivées, y compris l’entraîneur Luis Enrique. L’Équipe a révélé dans son édition de samedi que Keylor Navas n’entrerait pas dans les plans du Paris Saint-Germain. Le club parisien serait en quête d’une doublure pour Gianluigi Donnarumma.

Pour suppléer Donnarumma, le PSG penserait à Lloris

The Daily Record a annoncé dans la journée de dimanche que le PSG se pencherait notamment sur la piste menant à Hugo Lloris. Alors qu’il lui reste une année de contrat à Tottenham, le champion du monde tricolore veut se lancer un nouveau challenge et le PSG pourrait être l’heureux élu. Mais ce n’est pas tout, le Paris Saint-Germain en pincerait pour un gardien de classe mondiale… disposant du statut d’agent libre.

Contact établi entre Campos et De Gea !