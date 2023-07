Mbappé fait craquer le PSG, la révélation retentissante !

Thomas Bourseau

Outre le fait de refuser d’activer la clause présente dans son contrat comme attendu par le PSG, le message lourd de sens sur le projet du Paris Saint-Germain n’aurait pas laissé le club insensible. Au point où les dirigeants auraient fixé le prix de son transfert.

Kylian Mbappé fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. En effet, en juin dernier et alors qu’il avait affirmé vouloir rester au PSG la saison prochaine, Mbappé annonçait au Paris Saint-Germain par le biais d’un courrier qu’il n’activait pas l’ultime année de son contrat pour le rallonger jusqu’en juin 2025.

Les propos de Mbappé ne passent pas au PSG

Malgré l’ultimatum lancé par le président du PSG la semaine dernière, à savoir Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé ne déciderait pas pour autant de prolonger son contrat à Paris. Pire, lors d’une interview accordée à L’Équipe et France Football, Mbappé a tenu des propos virulents envers le PSG et sa politique sportive qui n’auraient pas manqué de faire réagir le vestiaire et le président.

Mercato : Le PSG s’incline, Mbappé est prévenu ! https://t.co/hqHAGLTtMS pic.twitter.com/fVpDMySeNg — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

En craquage total, le PSG fixerait le prix de départ de Mbappé à 300M€