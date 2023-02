Après son transfert, il vide son sac sur le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé cet été au PSG, Fabian Ruiz est revenu sur son transfert et sur son intégration. Ancien milieu de terrain du Napoli, l'international espagnol n'a pas caché sa joie de porter le maillot parisien, même s'il ne fait pas encore office de titulaire indiscutable. Combatif, le joueur espère convaincre Christophe Galtier dans les prochaines semaines et gagner sa place.

A la recherche de renforts dans l'entrejeu lors du dernier mercato estival, le PSG est parti à l'assaut de Fabian Ruiz. Le milieu de terrain, performant au Napoli, la saison dernière, a débarqué à Paris avec le plein d'ambitions. Dans un entretien accordé à PSG TV , Fabian Ruiz a évoqué son intégration au PSG.

« Je suis très heureux ici »

« Je me suis très rapidement adapté. Ce n'est jamais simple de changer de club, mais quand je suis arrivé ici, tout le monde a fait en sorte que ce soit simple pour moi. Les joueurs, le staff et toutes les personnes qui travaillent ici ont facilité mon adaptation, je suis très heureux ici » a déclaré l'international espagnol. Mais le joueur de 26 ans est conscient qu'il doit encore s'améliorer.

« J'essaie de m'améliorer chaque jour »