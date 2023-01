Après son transfert, Cristiano Ronaldo lâche une folle annonce

Arthur Montagne

C’est désormais officiel, Cristiano Ronaldo jouera à Al-Nassr où il s’est engagé jusqu’en 2025 avec à la clé un salaire avoisinant les 200M€ par saison. Un choix qui n’a pas manqué d’être commenté, tandis que son contrat continue d’alimenter les critiques. Mais le quintuple Ballon d’Or est sorti du silence, lâchant une punchline en réponse à ses détracteurs.

Près d'un mois et demi après l'annonce de la résiliation de son contrat à Manchester United, Cristiano Ronaldo s'est engagé avec Al-Nassr. Un choix qui n'a pas manqué d'être commenté, et surtout critiqué, mais la star portugais assume parfaitement.

Ronaldo justifie son choix

« Je me sens bien, je suis si fier d’avoir pris cette grande décision dans ma vie. Mon travail est fini en Europe, j’ai joué dans les plus grands clubs en Europe. Maintenant, c’est un challenge et je suis heureux qu’Al-Nassr m’ait donné cette opportunité. Pas que pour le football, mais pour les futures générations. C’est un challenge, mais je suis ravi. Ma famille est heureuse aussi. Quand j’ai pris la décision, ma famille et mes enfants m’ont soutenu. L’accueil d’hier était incroyable », lance la star portugaise en conférence de presse avant de poursuivre.

«Ce contrat est unique, parce que je suis un joueur unique»