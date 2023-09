Après son transfert au PSG, il se lâche sur son adaptation

Thibault Morlain

Cet été, le PSG a beaucoup recruté. La liste des nouveaux joueurs de Luis Enrique est longue et on peut notamment y retrouver Lucas Hernandez. Le champion du monde 2018 a été recruté pour environ 45M€ au Bayern Munich. Le Français évolue ainsi pour la première fois en France et quelques semaines après son transfert, Lucas Hernandez a fait un premier bilan.

Après 4 saisons passées au Bayern Munich, Lucas Hernandez a décidé de relever un nouveau défi. Révélé en Espagne à l’Atlético de Madrid et après son passage son Allemagne, c’est en France que le joueur de 27 ans a décidé de poser ses valises. Annoncé comme l’une des priorités du PSG cet été, Lucas Hernandez a accepté le challenge parisien et le voilà aujourd’hui pour la première fois dans un club français, lui qui était parti très tôt pour l’Espagne.

Un joueur quitte le Barça pour le PSG, il raconte son transfert https://t.co/K8wKTHtCcD pic.twitter.com/pN8R7TU4bO — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

« Mon adaptation s'est bien passée »

Pour le moment, tout se passe très bien pour Lucas Hernandez au PSG. Interrogé sur son transfert en conférence de presse ce mardi, l’international français a confié : « J'ai eu la chance d'être très bien accueilli, je connaissais déjà pas mal de joueurs: les Espagnols, les Français... Mon adaptation s'est bien passée. Parler français aide encore plus. Je suis quelqu'un de très ouvert, j'aime bien rigoler avec tout le monde ».

Lucas Hernandez et la découverte de la Ligue 1