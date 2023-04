Après son coup de gueule, le PSG va le lâcher ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très mécontent de son temps de jeu au PSG cette saison, Renato Sanches n’avait pas hésité à exprimer son mécontentement en février dernier. Depuis, la situation ne s’est pas vraiment arrangée pour le milieu de terrain portugais, et un départ du PSG est déjà évoqué en vue du prochain mercato estival.

En février dernier, après la victoire du PSG face à Montpellier en championnat (3-1), Renato Sanches avait poussé un coup de gueule en zone mixte sur son temps de jeu dans la capitale cette saison : « Moi, je ne suis pas content, c'est normal que de temps en temps que j'ai envie de jouer plus. Mais je respecte la décision du coach, c'est lui qui décide, je suis là pour donner mon meilleur », indiquait le milieu de terrain portugais de 25 ans, qui avait été recruté l’été dernier par le PSG pour 15M€ en provenance du LOSC.

Le PSG a bouclé un transfert, on se moque de lui https://t.co/SO0Y0gbU7X pic.twitter.com/jg1h3rMvmH — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

Sanches galère au PSG

Mais entre la concurrence qui règne au milieu de terrain et ses pépins physiques à répétition, Renato Sanches a beaucoup de mal à enchainer avec le PSG : seulement 22 apparitions cette saison (toutes compétitions confondues), et un moral qui semble donc en chute libre comme en témoigne ce coup de gueule passé à Montpellier. D’ailleurs, le futur de Renato Sanches s’avère déjà très incertain…

Un départ prévu cet été ?

L’EQUIPE indique dans ses colonnes du jour que le milieu de terrain portugais pourrait être lâché par le PSG lors du prochain mercato estival, et ce malgré un contrat qui court jusqu’en 2027. Luis Campos devra trancher dans le vif pour sa prochaine campagne de recrutement, et il n’est donc pas certain que Renato Sanches entre toujours dans ses plans, d’autant que le conseiller sportif du PSG vise d’autres profils au milieu de terrain comme Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) et Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven).