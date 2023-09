Après sa guerre avec le PSG, Mbappé prend une décision

Jean de Teyssière

Le feuilleton Kylian Mbappé a traversé tout l'été du PSG et l'Europe entière s'est passionnée de ce sujet. Le PSG était plongé dans l'inconnu suite à la lettre envoyée par son numéro 7 : il voulait partir libre en 2024 et ne pas prolonger son contrat. Le club parisien a décidé de le punir avant de le réintégrer. Mais après les tensions, place à l'apaisement et Mbappé ne voudrait pas remettre de l'huile sur le feu.

Le capitaine de l'équipe de France a pour coutume d'être présent lors de la conférence de presse de veille de match. Ce mercredi, à 24h du match face à l'Irlande pour le compte des éliminatoires de l'Euro 2024, Kylian Mbappé a laissé son siège au vice-capitaine des Bleus : Antoine Griezmann. Une absence à laquelle Le Parisien a tenté de trouver une réponse.

Mbappé a gagné son bras de fer avec le PSG

Lors du match face à Lorient (0-0), le premier en Ligue 1 cette saison, Kylian Mbappé était présent dans les tribunes, toujours puni par son club du fait de sa non-prolongation et son envie de quitter le club librement l'été prochain. Une situation qui semblait être proche de perdurer lorsque contre toute attente, le Bondynois a été réintégré au groupe professionnel le lendemain de cette rencontre. Une situation qui fait dire au journal Le Parisien que Mbappé a gagné son bras de fer avec le PSG...

