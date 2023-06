Après Neymar, un autre attaquant peut quitter le PSG

Alexis Brunet

Le PSG est face à beaucoup d'interrogations cet été. Alors que le club de la capitale souhaite axer le projet encore un peu plus autour de Kylian Mbappé, que faire de Neymar ? Le Brésilien pourrait prendre la même décision que Lionel Messi et quitter Paris. Il y a des chances que le joueur le plus cher du monde, soit imité par Hugo Ekitike, lui aussi sur le départ.

Il va y avoir beaucoup de mouvements cet été au PSG. Cela a déjà commencé, avec les départs de Sergio Ramos, mais aussi et surtout de Lionel Messi. L'Argentin représentait une quantité non négligeable de buts et de passes décisives, qu'il faudra bien remplacer, si Paris veut toujours rêver de la victoire finale en Ligue des Champions. Luis Campos le sait et il a déjà commencé à chercher la perle rare. D'abord, cela devrait être bientôt officiel, Marco Asensio va débarquer à Paris. L'Espagnol et son agent Jorge Mendes, se sont mis d'accord avec le PSG pour un contrat d'une durée de quatre ans. L'arrivée de l'attaquant devrait être suivie par celle de Manuel Ugarte. L'Uruguayen va s'engager avec Paris jusqu'en 2028, pour un peu plus de 60M€

Ekitike sur le départ ?

Mais coté départs aussi ça devrait bouger. Selon les informations de RMC Sport , Hugo Ekitike pourrait faire ses bagages. Prêté l'été dernier par le Stade de Reims, l'attaquant français va s'engager définitivement avec le PSG qui lèvera son option d'achat estimée à 36M€. Une option d'achat devenue automatique, le club parisien ayant terminé dans les deux premiers de Ligue 1. Mais ce n'est pas pour autant que l'ancien Rémois connaîtra une seconde saison au PSG. Le champion de France veut s'en débarrasser. A Hugo Ekitike de prouver qu'il a encore sa place

Neymar aussi !

Et ce n'est pas le seul attaquant sur le départ. En effet, avec l'arrivée de Marco Asensio, et alors que Marcus Thuram est très apprécié, sans oublier Bernardo Silva, aussi dans le viseur de Luis Campos, c'est bien Neymar qui pourrait être poussé au départ. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar pourrait quitter la capitale. Il est sur les tablettes de Chelsea. Le club londonien s'est même manifesté auprès du PSG.