Après Mbappé, Luis Enrique a choisi la prochaine star du PSG

L'avenir de Kylian Mbappé fait toujours l'objet de nombreuses spéculations. Dans ce dossier, Luis Enrique aura son mot à dire. le technicien espagnol aimerait compter sur lui la saison prochaine, mais ne pas le retenir, non plus, à tout prix. A en croire la presse italienne, l'ancien coach du FC Barcelone s'est impliqué sur le mercato et aurait ciblé un joueur, bien connu de la Liga.

Kylian Mbappé a pris sa décision. Lié au PSG jusqu'en 2024, le joueur avait la possibilité d'étirer son bail d'un an en levant l'option présente dans son contrat. Mais le champion du monde 2018 a, très vite, pris la décision de ne rien toucher à son contrat.

Luis Enrique ne retient pas Mbappé à tout prix

Autrement dit, Mbappé sera libre de rejoindre l'équipe de son choix, gratuitement, la saison prochaine. Selon les informations de Sports Zone, Luis Enrique aurait déjà pris position. Le technicien espagnol souhaiterait le conserver, mais ne s'opposerait pas à un départ en cas d'offre satisfaisante.

Luis Enrique cible une star

Alors que son avenir devrait faire encore parler dans les prochaines semaines, Luis Enrique continue de s'impliquer dans le mercato de son équipe. Selon les informations du journaliste Rudy Galetti, l'ancien coach du Barça aurait des vues sur Joao Felix. La star portugaise pour combler le départ de Mbappé ? Affaire à suivre...