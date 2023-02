Après Mbappé, le Real Madrid se fait encore recaler au PSG

Thibault Morlain

Il y a quelques mois de cela, le feuilleton Kylian Mbappé avait animé le marché des transferts. En fin de contrat au PSG, le Français était annoncé très proche du Real Madrid. Finalement, Mbappé avait snobé la Casa Blanca. Un échec pour Florentino Pérez qui n’a visiblement pas été le seul au PSG dernièrement.

Si Kylian Mbappé porte le maillot du PSG cette saison, ils étaient nombreux à l’imaginer avec celui du Real Madrid. En effet, chez les Merengue, on était confiant quant à l’arrivée libre du champion du monde 2018 à l’intersaison. Finalement, à la surprise générale, Mbappé a fait le choix de prolonger avec le PSG.

«Le PSG m’a parlé», un gros dossier du mercato est confirmé https://t.co/an6ZgkxHJ2 pic.twitter.com/LGf1nO4fKq — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

« Rien de très concret »

A l’instar de Kylian Mbappé, Xavi Simons a lui aussi été approché par le Real Madrid sans que cela ne se concrétise au final. En effet, ce jeudi, pour Marca , le Néerlandais a révélé : « Il y a eu des choses, mais rien de très concret ».

« Je me suis décidé à venir ici, au PSV »