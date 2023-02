«Il fait peur à tout le monde», l'énorme aveu du PSG sur Mbappé

Amadou Diawara

Supposé être forfait pour le match aller face au Bayern en huitième de finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a finalement pu jouer une trentaine de minutes en fin de match. Et il a métamorphosé son équipe lors de son entrée, étant passé tout proche d'offrir le but de l'égalisation au PSG. Selon un proche du vestiaire de Christophe Galtier, Kylian Mbappé, qui « fait peur à tout le monde », peut (presque) qualifier le club parisien à lui tout seul au match retour.

Blessé à une cuisse depuis le 1er février, Kylian Mbappé devait manquer trois semaines de compétition, comme annoncé par le PSG. Résultat, le numéro 7 parisien était supposé être absent pour le huitième de finale aller face au Bayern ce mardi soir.

«Il fait peur à tout le monde»

Grâce à son gros travail et son immense volonté de jouer contre le Bayern, Kylian Mbappé a réussi sa course contre la montre et a pu disputer une trentaine de minutes ce mardi soir. Et son entrée en jeu a tout changé pour le PSG. Inoffensifs avant que Kylian Mbappé ne soit sur le terrain, les hommes de Christophe Galtier se sont transformés grâce au Français, qui est d'ailleurs passé tout près d'inscrire le but de l'égalisation, mais il a finalement été signalé hors jeu.

«Au retour, avec lui le scénario peut être totalement différent»