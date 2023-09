Après Mbappé, le PSG encore menacé par le Real Madrid ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les relations entre le PSG et le Real Madrid sont désormais glaciales à cause des différents rebondissements survenus dans le dossier Mbappé ces dernières années. Il n’est pas rare également de voir les deux clubs se faire face sur le marché des transferts, et cela pourrait encore être le cas en 2024.

Entre le PSG et le Real Madrid, ce n’est pas vraiment l’amour fou. La faute, en grande partie, au feuilleton Mbappé qui a cristallisé les tensions entre les dirigeants des deux clubs, et cela ne devrait pas s’arranger dans les prochains mois alors que le bail de l’international français arrive à expiration à l’issue de la saison. Un autre dossier pourrait d’ailleurs faire l’objet d’une bataille entre le PSG et le Real Madrid.

PSG : L’ultime étape du transfert de Verratti est dévoilée https://t.co/nzJu2zLQ3U pic.twitter.com/1EpVOV0e6Q — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

Le PSG intéressé par Barella cet été ?

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Nicolo Barella pourrait en effet plier bagage l’été prochain d’après CaughtOffside . Le site annonce en effet qu’après avoir fermé la porte à son milieu de terrain, l’Inter serait disposé à le laisser partir dans un an en cas d’offre avoisinant 90M€. Il y a quelques semaines, Tuttosport avait révélé que le PSG s’intéressait au champion d’Europe pour remplacer Marco Verratti.

Cela pourrait être le tour du Real Madrid en 2024