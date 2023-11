Après l’OM, il recale un club à l’étranger

Thomas Bourseau

Un mois et demi après avoir posé sa démission à l’OM, Marcelino a effectué un retour aux sources. Après sa première expérience ratée en dehors de la Liga, l’Espagnol a retrouvé Villarreal, son ancien club. Pourtant, Marcelino aurait pu rebondir à Séville. Explications.

Ayant témoigné des répercussions XXL de la réunion opposant les associations de supporters de l’OM au comité de direction présidé par Pablo Longoria le 18 septembre dernier, Marcelino ne s’est pas fait prier pour passer à l’action. Deux jours plus tard, l’entraîneur espagnol déposait sa démission et a depuis réglé ses comptes à plusieurs reprises par différents médias français et ibériques.

«Séville ? Mon agent et moi avons pensé que ce n'était pas la situation que nous voulions»

Mardi, Marcelino a officiellement été présenté comme nouvel entraîneur de Villarreal, mais a été proche de relever un tout autre challenge : celui du FC Séville. « Le FC Séville nous a appelés, a parlé à Manolo García Quirón et à moi-même. C'était assez court. Il y avait un intérêt, la proposition était jusqu'à la fin de la saison et une continuité conditionnée à l'entrée en Europe et mon agent et moi avons pensé que ce n'était pas la situation que nous voulions et pas plus. Nous aurions aimé aller à Séville parce que c'est un grand club, mais cela ne s'est pas fait. Villarreal nous a alors appelés et nous a proposé ce projet, nous avons accepté et nous avons été satisfaits ».

«Revenir est une double responsabilité : vous voulez être heureux à nouveau et cela signifie répondre aux attentes»