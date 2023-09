Après le PSG, Leo Messi reçoit une grande promotion

Jean de Teyssière

L'aventure de Lionel Messi en Amérique, du côté de l'Inter Miami, ne ressemble en rien à celle vécue en France, au PSG. Aux États-Unis, Lionel Messi apparaît comme une légende vivante et tout est fait pour qu'il se sente bien. L'Inter Miami accepte de lui laisser les clés du jeu comme l'a rappelé son entraîneur, tout le contraire du PSG qui tentait plutôt de construire une équipe autour de Kylian Mbappé.

Preuve que tout va bien à l'Inter Miami : même sans Lionel Messi et l'absence de sept autres internationaux, l'équipe gagne. Face au Sporting Kansas City (3-2), les hommes de Tata Martino continuent leur remontée au classement et peuvent toujours espérer disputer les play-offs de la MLS en fin de saison. Avec le retour de Lionel Messi, ça ne pourra qu'aller encore mieux pour l'équipe de la Floride.

«Nous savons que lorsqu'il est sur le terrain, nous sommes tous meilleurs»

Après la victoire de son équipe face au Sporting Kansas City, Tata Martino a été interrogé sur l'apport de Messi, et il n'a pas caché que le septuple Ballon d'Or était au centre du projet, ce qui ne fut pas le cas au PSG : « Nous savons que lorsqu'il est sur le terrain, nous sommes tous meilleurs, et nous sommes capables de gagner n'importe quel type de match. Pour un groupe de joueurs qui travaillent si dur et qui sont les coéquipiers des meilleurs au monde, quand il ne joue pas, il est réconfortant pour eux de savoir qu'ils peuvent gagner. »

«Il est le protagoniste et nous sommes des acteurs secondaires qui s'amusent»