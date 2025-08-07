Après le PSG, il bloque le mercato de l’OM !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille enchaine les recrues en ce mercato estival, mais les prochaines semaines pourraient également nous réserver quelques rebondissements sur le front des départs. C'est notamment le cas en attaque, où les places sont devenues comptées depuis le retour de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore le transfert d’Igor Paixão.

Un an après l’énorme révolution menée avec la signature de Roberto De Zerbi, l’OM change encore son attaque. L'échec Elye Wahi a en effet laissé la place à Amine Gouiri et on a longtemps cherché un nouvel ailier gauche, avec récemment l’arrivée d’Igor Paixão. Seul Mason Greenwood a été le bon pari dans ce secteur, qui pourrait bien connaitre d’autres changements dans les semaines à venir.

Déjà la fin pour Rowe ? C’est le cas avec Jonathan Rowe, qui déjà lors de la saison dernière a vu son temps de jeu diminuer. Souvent, De Zerbi a en effet décidé de placer Adrien Rabiot sur la gauche de son attaque, dans un poste hybride. Et avec les arrivées des derniers mois ainsi que de ce mercato estival, l’Anglais pourrait avoir encore moins de place à l’OM, même avec la Ligue des Champions.