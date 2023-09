Après le PSG, il balance sur le mercato de Messi

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Lionel Messi, l’histoire s’est plutôt mal terminée et la rancoeur est présente chez l’Argentin qui a fait part de son mal-être au moment de quitter le club. Alors qu’un retour au FC Barcelone était évoqué, il n’a pas eu lieu. Mais pour Marc-André Ter Stegen, la porte du club culé reste grande ouverte malgré l’échec du Barça de le rapatrier à l’intersaison.

Lionel Messi a passé deux saisons malheureuses au PSG. De ses propres mots utilisés en juin dernier lors d’une interview accordée à Mundo Deportivo au moment de justifier son départ de Paris et sa signature à l’Inter Miami. Et ce n’est pas Neymar qui affirmera le contraire.

«Nous avons vécu un enfer»

Pour Globo , l’ancien joueur du PSG et ami proche de Lionel Messi depuis des années a tiré le bilan suivant de la fin de leur aventure commune au Paris Saint-Germain. « Messi est allé au paradis avec l'équipe nationale argentine, il a tout gagné ces dernières années, et avec Paris il a connu l'enfer. Nous avons vécu un enfer, lui et moi. On est fâchés, parce qu'on n'est pas là pour rien, on est là pour faire de notre mieux, pour être champions, pour essayer d'écrire l'histoire, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés, on s'est retrouvés là pour pouvoir écrire l'histoire. Malheureusement, nous n'avons pas réussi ».

«Barcelone est son club et restera toujours une grande partie de sa vie»