Après le Maroc, il débarque à l’OM : «J’ai été convaincu»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien footballeur professionnel marocain, Nasser Larguet est devenu entraîneur et a occupé plusieurs postes ces dernières années. En 2019, il est nommé directeur du centre de formation de l'OM alors qu'il était directeur technique national au Maroc. Une expérience qu'il a plutôt bien appréciée. La présence d'Andoni Zubizarreta a joué en la faveur de l'OM.

Actuellement directeur technique national de l'Arabie saoudite, Nasser Larguet a occupé cette fonction au Maroc il y a quelques années. Il a mis fin à ses fonctions à son poste pour rejoindre l'OM en 2019 et y diriger le centre de formation. Un choix fort motivé par la présence d'Andoni Zubizarreta qui était directeur sportif à l'époque.

Nasser Larguet se plaisait à l'OM En mettant fin à sa collaboration avec l'équipe nationale du Maroc, Nasser Larguet a révélé quel argument de qualité l'a convaincu de rejoindre l'OM. « La Fédération marocaine a voulu arrêter le contrat un mois avant son terme. Ensuite j’ai eu des contacts avec Nice, Rennes et Marseille. Puis, j’ai été convaincu par Marseille car il y avait Zubizarreta avec qui le courant est passé. Tout s’est bien combiné et je me suis retrouvé à l’OM. Ça suffisait à mon bonheur » explique-t-il au micro de JMA Morocco.