Après le Maroc, il débarque à l’OM : «J’ai été convaincu»

Ancien footballeur professionnel marocain, Nasser Larguet est devenu entraîneur et a occupé plusieurs postes ces dernières années. En 2019, il est nommé directeur du centre de formation de l'OM alors qu'il était directeur technique national au Maroc. Une expérience qu'il a plutôt bien appréciée. La présence d'Andoni Zubizarreta a joué en la faveur de l'OM.
Actuellement directeur technique national de l'Arabie saoudite, Nasser Larguet a occupé cette fonction au Maroc il y a quelques années. Il a mis fin à ses fonctions à son poste pour rejoindre l'OM en 2019 et y diriger le centre de formation. Un choix fort motivé par la présence d'Andoni Zubizarreta qui était directeur sportif à l'époque.
Nasser Larguet se plaisait à l'OM
En mettant fin à sa collaboration avec l'équipe nationale du Maroc, Nasser Larguet a révélé quel argument de qualité l'a convaincu de rejoindre l'OM. « La Fédération marocaine a voulu arrêter le contrat un mois avant son terme. Ensuite j’ai eu des contacts avec Nice, Rennes et Marseille. Puis, j’ai été convaincu par Marseille car il y avait Zubizarreta avec qui le courant est passé. Tout s’est bien combiné et je me suis retrouvé à l’OM. Ça suffisait à mon bonheur » explique-t-il au micro de JMA Morocco.
Nasser Larguet est même devenu entraîneur
Durant son parcours à l'OM, qui s'est terminé en 2022, Nasser Larguet est même devenu entraîneur par intérim le temps de quelques matches, avant l'arrivée de Jorge Sampaoli. Une expérience qu'il garde visiblement en mémoire.