Après le fiasco, il veut plomber le PSG sur le mercato

Benjamin Labrousse

Désormais très attentif aux jeunes talents ayant éclos au sein du championnat de France, le PSG garderait un œil sur la pépite de Rennes Désiré Doué. Si d’après nos informations, le milieu de 18 ans n’est pas une cible pour cet été, ce dernier pourrait débarquer au Borussia Dortmund, bourreau des Parisiens en Ligue des Champions.

Le mercato estival du PSG pourrait s’avérer excitant. Et pour cause, les dirigeants parisiens souhaitent recruter de nouveaux éléments cet été, et pour cela, devraient miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel. Depuis plusieurs mois, le nom de Désiré Doué revient avec insistance du côté du club parisien.

Désiré Doué plaît au PSG, qui ne compte pas agir dans ce dossier

Néanmoins, ce mardi, le10sport.com vous révélait en exclusivité que si son profil séduisait le PSG, Désiré Doué ne faisait pas véritablement partie des plans du club de la capitale pour cet été. Cependant, cela ne fait quasiment plus aucun doute, l’international Espoir Français devrait quitter Rennes dans les prochaines semaines. De plus, Doué ne manque pas de prétendants.

Le prodige du Stade Rennais vers le Borussia Dortmund ?