Mercato - PSG : Riolo annonce un grand chantier à Paris

Thibault Morlain

Ça y est, la saison est désormais officiellement terminée pour le PSG. Le club de la capitale a fini sur une bonne note, remportant la Coupe de France. Désormais, on se tourne sur le prochain exercice, mais avant tout le marché des transferts qui arrive. Cet été, le PSG devrait être très actif, d’autant qu’il y a de nombreuses retouches à faire aux yeux de Daniel Riolo.

C’est le 1er juillet prochain que le marché des transferts ouvrira officiellement ses portes en France. A compte de cette date, le PSG pourra donc enregistrer les arrivées de ses nouvelles têtes. D’ici là, Luis Campos et ses équipes sont à fond sur le mercato et travaillent pour boucler différents renforts. Et il y a du pain sur la planche puisqu’au PSG, le changement est nécessaire…

« Il va falloir beaucoup retoucher l’effectif »

Au micro de RMC , Daniel Riolo s’est prononcé sur la révolution qui pourrait toucher le PSG à l’occasion du prochain mercato estival. « Il y a le milieu de terrain à reconstruire. Si on me dit qu’on va redémarrer avec Fabian Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery, bof. Plus la défense, plus Donnarumma. Attention, il y a énormément de questions à se poser. Cet effectif qui a été reconstruit l’été dernier, je pense qu’il va falloir déjà beaucoup le retoucher », a-t-il alors expliqué.

« Nous allons essayer d'améliorer l’effectif »