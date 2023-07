Après le drame, le PSG s’attaque à un champion du monde

Thibault Morlain

Tandis que Sergio Rico se remet de ses blessures suite à son accident à cheval, le PSG travaillerait pour trouver une doublure à Gianluigi Donnarumma. Qui pourrait alors venir pallier la future absence du gardien espagnole ? Certaines pistes ont déjà été évoquées dans la presse et voilà que ce dimanche, c’est le nom d’Hugo Lloris qui est annoncé au PSG.

Sorti du coma après avoir échappé de peu à la mort, Sergio Rico devrait prochainement quitter l’hôpital. Mais alors que l’Espagnol a perdu 20 kilos et 30% de sa masse musculaire, difficile de le voir revenir au PSG comme doublure de Gianluigi Donnarumma. Le club de la capitale s’active donc pour le remplacer. Quelle sera alors la solution trouvée par le PSG ?

C’est réglé, le PSG boucle un feuilleton du mercato ! https://t.co/sSpW8sMoB3 pic.twitter.com/6moT4lPkwS — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

Lloris de retour en Ligue 1 au PSG ?

Selon les informations du Daily Record , cette solution pourrait se nommer Hugo Lloris. A un an du terme de son contrat à Tottenham, le champion du monde 2018 avec l’équipe de France chercherait une porte de sortie. Alors que Lloris aurait été offert à plusieurs équipes, le PSG pourrait lui tendre la main et en faire la doublure de Donnarumma et ainsi le faire revenir en Ligue 1.

Tottenham complique les choses

Reste maintenant à trouver un accord pour son départ de Tottenham. Selon les informations du média britannique, le clan Lloris aimerait qu’il soit libéré de sa dernière année de contrat après tout ce qu’il a pu faire durant ses 11 ans chez les Spurs. Mais voilà que Daniel Levy ne l’entendrait pas de cette oreille. Le patron de Tottenham aurait bien l’intention de récupérer une indemnité de transfert si Lloris va au PSG.