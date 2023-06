Après la bombe Benzema, le Real Madrid a trouvé son successeur

Alexis Brunet

Dimanche, le Real Madrid surprenait la planète football en annonçant le départ de Karim Benzema. Véritable légende du club espagnol, l'ancien lyonnais voulait profiter d'un dernier très gros contrat en Arabie saoudite. Maintenant, la Casa Blanca est dans une situation délicate. Il faut trouver un remplaçant au Français, un joueur d'une qualité semblable à KB9. Florentino Pérez a jeté son dévolu sur Kai Havertz, et cela pourrait rapidement s'accélérer.

Été 2009, le Real Madrid voyait grand, très grand et réalisait un mercato énorme. Cristiano Ronaldo signait dans la capitale espagnole pour 94M€. L'ancien Ballon d'Or Kaka, quittait lui aussi son AC Milan pour devenir un galactique. Mais cette année-là, Florentino Pérez faisait aussi signer un jeune attaquant français en provenance de Ligue 1, Karim Benzema.

La légende Karim Benzema quitte le Real Madrid

14 ans plus tard, le jeune buteur de l'OL est devenu une légende au Real Madrid. Deuxième meilleur buteur de l'histoire du club espagnol, il est devenu après le départ de Cristiano Ronaldo, le leader de l'attaque madrilène. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, le dernier Ballon d'Or a finalement pris la décision de quitter Madrid cet été. Le buteur aurait accepté une offre démentielle venant d'Arabie saoudite et du club d'Al-Ittihad. Il s'est engagé pour trois saisons, et il gagnera 200M€ par an.

Benzema lâche une bombe, le Real Madrid est sous le choc https://t.co/UqIeMaWWoW pic.twitter.com/qyghLPjMLF — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

Kai Havertz pourrait être le successeur de Benzema