Après avoir battu le PSG, il le nargue

Le PSG s’est incliné en Ligue des champions face au Bayern Munich et se serait aussi fait battre en coulisse dans la course à la signature de Thomas Tuchel. Le club bavarois a adressé un petit tacle au PSG au passage.

Décidément, il semble que le Bayern Munich est doué pour briser les espoirs du PSG. En 2020, le club de la capitale a été privé de la première Ligue des champions de son histoire en finale à cause de Kingsley Coman et du Bayern. Rebelotte cet hiver avec l’élimination prématurée du PSG en 1/8ème de finale de C1 face aux Bavarois et ces derniers jours, le champion d’Allemagne a une nouvelle fois pris le dessus sur le PSG.

Le PSG battu sur et en dehors du terrain par le Bayern Munich

En effet, il semblerait que le comité de direction du PSG ait eu à coeur de rapatrier Thomas Tuchel à la fin de la saison dans l’éventualité où des adieux avec Christophe Galtier se seraient déroulés. Mais finalement, Tuchel s’est engagé avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2025 en fin de semaine dernière.

«Diriger une équipe comme le PSG n'est pas facile»