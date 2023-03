Un cador prépare un coup de maître, le PSG va enrager

Thomas Bourseau

Véritable promesse du football anglais, Jude Bellingham (19 ans) a déjà un bon nombre de clubs européens à ses pieds, y compris le PSG. Pour autant, Manchester City prévoirait de prendre la concurrence de court en prolongeant notamment le contrat d’Erling Braut Haaland, piste étudiée par le comité de direction du PSG.

Au cours du dernier Mondial qui s’est déroulé au Qatar à l’automne 2022, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché l’intérêt du PSG pour Jude Bellingham. Selon le président du Paris Saint-Germain, tout le monde veut recruter l’international anglais de 19 ans. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund est sous contrat jusqu’en juin 2025, mais pourrait plier bagage dès la prochaine intersaison.

Bellingham sur le point d’échapper au PSG à cause d’Haaland ?

Le PSG serait sur les rangs mais semblerait distancé par le Real Madrid, Liverpool et Manchester City. D’autant plus que les Skyblues auraient un plan précis pour parvenir à leurs fins dans la course à la signature de Jude Bellingham : Erling Braut Haaland. Un joueur que Daniel Riolo voit bien au PSG pour épauler Kylian Mbappé. Mais l’affaire s’annonce corsée.

City veut faire coup double en prolongeant Haaland et recrutant Bellingham