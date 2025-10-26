Annonce surprise : Une star du PSG envoyée au Real Madrid !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Joueur emblématique de l'ère QSI au PSG, Marquinhos a réussi au fil des années à s'imposer comme un titulaire indiscutable et même en tant que capitaine. Pourtant, de son côté, Claude Makélélé a toujours rêvé de le voir quitter le PSG pour... le Real Madrid ! Explications.

Recruté par le PSG à l'été 2013 pour 32M€, Marquinhos était arrivé dans la peau d'un grand espoir du football brésilien, et il est aujourd'hui une référence mondiale. Le défenseur central de 31 ans a d'ailleurs vécu un moment légendaire en mai dernier, devenant le tout premier capitaine de l'histoire du PSG à soulever la fameuse Ligue des Champions. Mais Marquinhos avait-il les épaules pour s'imposer dans d'autres grands clubs européens ?

« J'ai toujours voulu voir Marquinhos au Real Madrid » Interrogé par Trivela, Claude Makélélé évoque l'un de ses rêves assez forts avec Marquinhos, qu'il a côtoyé au PSG lorsqu'il était entraîneur adjoint : « J'ai toujours voulu voir Marquinhos au Real Madrid. J'adore ce garçon. J'ai travaillé avec lui au PSG, avec Carlo Ancelotti. Sa qualité, son travail, sa passion, sa patience... Il a beaucoup, beaucoup progressé », indique l'ancien milieu de terrain passé par le PSG et le Real Madrid durant sa carrière de joueur.