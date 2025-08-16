Annonce choc au PSG, la bombe qui met le feu au mercato !

Pierrick Levallet

Il y a quelques jours, Gianluigi Donnarumma a lâché une bombe sur son avenir. Le portier italien a officialisé son départ du PSG, qui l’a remplacé par Lucas Chevalier. Son annonce surprenante n’a d’ailleurs pas manqué d’enflammer le mercato, puisque plusieurs cadors européens se sont positionnés sur le dossier du gardien de 26 ans.

Gianluigi Donnarumma a lâché une véritable bombe sur le mercato. Quelques jours après l’arrivée de Lucas Chevalier au PSG, le portier italien a officialisé son départ de la capitale dans un communiqué. Poussé vers la sortie par les Rouge-et-Bleu, le gardien de but de 26 ans s’est déjà mis en quête d’un nouveau club. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le champion d’Europe a l’embarras du choix.

L'Europe s'affole pour Donnarumma Comme le rapporte Caught Offside, Manchester City ne serait pas le seul cador européen à convoiter Gianluigi Donnarumma. Ce dernier serait également sur les tablettes du Bayern Munich, qui voudrait préparer la succession de Manuel Neuer, de Manchester United ou encore de Chelsea. L’Italien va devoir trancher pour son prochain défi après le PSG.