Annoncé au PSG, il se lâche sur son mercato

Axel Cornic

Poussé vers la sortie à Chelsea, Romelu Lukaku longtemps été évoqué du côté du Paris Saint-Germain au cours du dernier mercato. L’international belge n’est finalement jamais arrivé, puisque le PSG a misé sur d’autres pistes et lui a décidé de rejoindre l’AS Roma de José Mourinho en Serie A.

La recherche d’un attaquant de pointe a été l’une des obsessions du PSG lors du dernier mercato. Ainsi, Luis Campos n’en a pas recruté un mais bien deux avec Gonçalo Ramos le spécialiste du poste et Randal Kolo Muani, au profil polyvalent. Mais il semble avoir raté quelques pistes, comme Marcus Thuram qui a préféré rejoindre l’Inter.

Nouvelles tensions pour Neymar après le PSG ? https://t.co/jZO9iMlXqn pic.twitter.com/KanZdiQAPp — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Le PSG n’a pas profité de l’occasion Lukaku

Romelu Lukaku semble également avoir été l’un des profils étudiés par le PSG cet été. Il faut dire que le Belge s’est retrouvé dans une impasse avec l’Inter qui ne voulait plus de lui, la Juventus qui lui a fait faux bond et Chelsea qui souhaitait absolument s’en débarrasser.

« Un appel a suffi à me convaincre »