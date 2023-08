Un transfert avorté au PSG totalement relancé ?

Thomas Bourseau

La semaine dernière, un improbable retour de flamme avait lieu sur le mercato du PSG. Intéressé par le profil de Romelu Lukaku par le passé et au début du mercato estival, le Paris Saint-Germain se serait à nouveau montré ouvert à une arrivée en prêt de Lukaku. Néanmoins, la Roma a pris entre temps tout le monde de court pour l’attaquant de Chelsea au point que son arrivée soit entérinée même aux yeux de la concurrence en Italie. Mais Mauricio Pochettino a calmé tout le monde.

On prend les mêmes et on recommence. Comme Le Parisien le révélait dans les premières semaines du mercato estival en juin dernier, l’option Romelu Lukaku semblait être une sérieuse alternative à Harry Kane pour le PSG. Finalement, l’international anglais a fait le choix de rejoindre le Bayern Munich, et comme le10sport.com vous l’avait dévoilé le 14 août dernier, le clan Harry Kane aurait réclamé beaucoup trop d’argent aux yeux du PSG au niveau contractuel et même son de cloche pour Tottenham au sujet de l’indemnité du transfert. La page Romelu Lukaku semblait elle aussi avoir été tournée.

«La Roma achète un grand joueur»

Néanmoins, en fin de semaine dernière, Sky Sport a relancé le feuilleton Romelu Lukaku en expliquant qu’en cas d’une prise en charge partielle du salaire pour un prêt d’une saison, le PSG et le FC Barcelone pourraient se montrer enclins à accueillir Lukaku dans leurs rangs. Cependant, la Roma a semblé prendre tout le monde de vitesse dans cette opération. D’ailleurs, ancien coach de Lukaku à l’Inter, Simone Inzaghi a récemment commenté le retour du Belge en Serie A à Rome.



« Ils ont fait un excellent achat, c’est bon pour le football italien. Quant à moi, je suis satisfait de mes joueurs et de la famille Inter, j’espère qu’ils nous donneront encore beaucoup de satisfaction. Mais je suis heureux pour le football italien, la Roma achète un grand joueur ».

Mercato : Thierry Henry rétablit une vérité sur le PSG https://t.co/RbCursIp5t pic.twitter.com/oBdt2XedUe — le10sport (@le10sport) August 29, 2023

«Personne n'a fait savoir que quelque chose était bouclé»