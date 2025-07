Al-Khelaïfi : Le PSG fixé pour son prochain président !

En 2011, le Qatar décidait de racheter le PSG, qui entrait alors dans une nouvelle ère. Depuis cette date, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui occupe le poste de président du club de la capitale. Ayant souvent vu son avenir être remis en question, le Qatari est toujours-là. Et aujourd’hui, ne comptez plus sur Daniel Riolo pour tenter de piquer la place d’Al-Khelaïfi au PSG.

Daniel Riolo président du PSG ? Ça ne devrait pas arriver. En effet, dans un entretien accordé à Nice Matin, la star de L’After Foot sur RMC a expliqué que ça ne l’intéressait plus désormais. « Ma vie est très bien comme elle est. Je n’ai pas du tout envie d’aller bosser au PSG. Président ? Non sincèrement. Peut-être il y a vingt ans… Président, c’était peut-être le seul poste qui me faisait vibrer, mais plus du tout aujourd’hui », a balancé Riolo .

« Je pense que je ferais largement mieux que celui qui est en place »

Ce n’est pas la première fois donc que Daniel Riolo parle du fait de devenir président du PSG. Il y a quelques mois de cela, le journaliste RMC était un peu plus ouvert, expliquant : « Je n’ai pas l’impression qu’un jour je vais aller bosser dans un club. Je ne sais pas, je ne pense pas. D’abord, je ne sais pas si ça va me plaire. Avant même de me demander si on va me le proposer. Je n’y ai pas pensé. Les passerelles ont souvent existé, moi cette passerelle, je n’ai jamais sollicité, on ne m’a jamais proposé. (…) Evidemment qu’à un moment, il y a très longtemps maintenant, j’ai un club, je me suis dit si jamais on devait me proposer, peut-être que ça me botterait quand même d’y aller. Ça ne s’est jamais produit. Mon club c’est le PSG. (…) A part pour le poste de président, je pense que je ne quitte pas L’After. Pour être président ok, je pense que je ferais largement mieux que celui qui est en place. Sinon il n’y a pas de postes qui vont m’intéresser. Je ne pense pas ».