Alerte rouge au PSG, Mbappé va faire son annonce

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne semble toujours pas avoir tranché pour son avenir. Néanmoins, à l’inverse de 2022, lorsqu’il avait attendu la fin de la saison pour rendre son verdict, l’attaquant du PSG devrait annoncer son choix dans les prochains jours. La fin du suspens est proche.

Quel avenir pour Kylian Mbappé ? C'est la question que se pose tous les fans de football, en particulier les supporters du PSG et du Real Madrid. Mais alors que le feuilleton s'éternise une nouvelle fois, la réponse devrait arriver bien plus tôt qu'en 2022 à en croire Tomas Roncero, rédacteur en chef de AS .

Mbappé - PSG : Le secret est sur le point d’éclater ! https://t.co/Eam71kKCaQ pic.twitter.com/fUPf7i8cSx — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

Annonce imminente pour Mbappé ?

« Il aime se rendre intéressant, mais le PSG a déjà dit à sa mère et à son entourage qu'il ne pouvait plus attendre. Au retour de la Ligue des champions, le club, les supporters et tout le monde veulent savoir si Mbappé va faire partie de l'avenir du club ou non », assure le journaliste espagnol au micro de La Cadena SER .

«Nous connaîtrons la décision de Mbappé dans un délai maximum de 12 jours»