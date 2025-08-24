Affaire Rabiot : Le craquage de trop pour l'OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Adrien Rabiot a pris la porte après avoir perdu son sang-froid la semaine dernière face à Jonathan Rowe. Les deux hommes se sont battus et ont finalement été exclus du groupe de Roberto De Zerbi de manière définitive mardi. Une décision survenue après une sortie médiatique de la part de Véronique Rabiot peu appréciée par l'entraîneur de l'OM.

Des évènements qui se sont déroulés le vendredi 15 août dernier dans le vestiaire de l'OM au Roazhon Park, de nombreux rebondissements ont vu le jour et des sanctions ont été prises par les dirigeants marseillais. Après la défaite à Rennes (0-1), Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains dans l'intimité du vestiaire, engendrant une sanction minimaliste initialement parlant avec l'absence des deux joueurs à l'entraînement de lundi. Mais Rabiot devait revenir vite pour le match du samedi contre le Paris FC. Daniel Riolo est revenu sur le déroulé des évènements. « L'affaire Rabiot ? La situation est tellement tendue qu'au final les acteurs du dossier ne peuvent pas cacher les choses, ils préfèrent parler avec des journalistes parce qu'ils doivent convaincre que c'est leur version qui est la bonne, ils doivent également l'expliquer et éviter qu'il y ait des interférences et qu'on se fasse endormir par la partie adverse. Tout le monde parle et raconte ce qui se passe ».

«De Zerbi avait décidé de l'augmenter parce qu'il avait entendu Véronique Rabiot se plaindre de ce qui est en train de se passer» L'éditorialiste de RMC a profité de son passage sur l'émission de l'After Foot de vendredi soir afin d'expliquer que Roberto De Zerbi a vu rouge en lisant les propos de Véronique Rabiot, mère et représentante de l'international français dans la presse en début de semaine, et a donc décidé d'infliger la sanction maximale : une exclusion définitive du groupe et le placement des noms de Rabiot et de Jonathan Rowe sur la liste des transferts. « Sur ce qui s'est passé exactement dans le vestiaire, il y a quand même des versions un peu différentes sur la violence. Plus on monte dans le degré de violence, plus ça arrange le club, plus on baisse, plus ça semble arranger la partie Rabiot. Lundi, les dirigeants prennent une petite sanction pour que ça se transforme le lendemain en sanction définitive parce que De Zerbi avait décidé de l'augmenter parce qu'il avait entendu Véronique Rabiot se plaindre de ce qui est en train de se passer ».