Rabiot : «Je ne peux pas y croire», l’incroyable secret derrière son départ de l’OM

L’altercation violente entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire après le dernier match de l’OM face à Rennes vendredi soir a bouleversé l’équilibre fragile du club. Désormais, les deux joueurs sont poussés vers la sortie. Une situation qui alimente les débats autour de l’état d’esprit de Rabiot.

La bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, survenue vendredi soir à l’issue du nul concédé par l’OM, a fait l’effet d’une bombe. Dans un vestiaire déjà sous tension, les deux joueurs ont franchi une limite intolérable en s’échangeant des coups. Un geste violent qui a nécessité l’intervention rapide du staff pour éviter que la situation ne dégénère davantage. Ce n’est pas la première fois que des tensions apparaissent à l'OM, mais rarement un incident d’une telle gravité avait éclaté. Pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, la direction ne pouvait pas fermer les yeux : les deux joueurs sont désormais poussés vers la sortie, malgré leur importance sportive.

Rabiot hors de forme ? L’affaire a aussi relancé les discussions sur le véritable état d’esprit d’Adrien Rabiot depuis son retour à l’OM. Sur Winamax TV, Walid Acherchour a relayé les bruits de couloirs sur la forme physique de l'international tricolore. « Si c’est vraiment un problème de football, De Zerbi va dire à Benatia de ramener un meilleur joueur. S’il y a une unanimité à l’OM, c’est que Rabiot a fait une erreur. J’ai entendu, et pas du board de Marseille, qu’il n’était pas revenu dans le même état d’esprit. Dans le programme d’avant-saison, il avait un retard ou deux. J’y crois beaucoup plus à cette thèse » a lâché le chroniqueur.