Adulé à l'OM, il veut plomber un gros transfert au PSG

Si Naples est une des équipes à suivre, c’est en grande partie grâce à Victor Osimhen. L’international nigérian a marqué 23 buts toutes compétitions confondues cette saison. À la recherche d’un attaquant, le PSG serait intéressé par le profil de l’ancien joueur du LOSC, mais Franck Ribéry quant à lui aimerait bien qu’il rejoigne le Bayern Munich.

Après le nouvel échec en Ligue des champions, le mercato estival du Paris Saint-Germain risque d’être très animé, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs. Pour se renforcer, le PSG souhaiterait notamment recruter un attaquant, un profil déjà recherché l’été dernier, en vain. Dans cette optique, le nom de Victor Osimhen est évoqué ces derniers jours.

Le PSG s’intéresse à Osimhen

« Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. À la fin de la saison, je me réunirai avec mes agents et nous discuterons », a récemment confié Victor Osimhen au sujet de son avenir au micro de Sport1 . La concurrence risque d’être rude pour le PSG dans ce dossier, qui pourrait s’élever à 130M€.

Ribéry veut Osimhen au Bayern Munich